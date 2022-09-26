Цена на нефть приблизилась к восьмимесячному минимуму

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Нефть приблизилась к восьмимесячному минимуму на фоне опасения падения спроса из-за глобальной рецессии. Только за прошлую неделю стоимость черного золота марки Brent упала почти на семь процентов до 86 USD за баррель, которая в прошлый раз была зафиксирована в январе текущего года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tengenomika.

Между тем, Всемирный банк прогнозирует, что если перебои в поставках и давление на рынок труда не ослабнут, то в результате дальнейшего повышения процентных ставок базовая инфляция в мире (без учета энергоносителей) в 2023 году может составить около пяти процентов, что почти вдвое выше среднего пятилетнего показателя до пандемии. Поэтому, чтобы снизить глобальную инфляцию до уровня, соответствующего целевым показателям, ЦБ, согласно модели, возможно, придется повысить ставки еще на два процента. То, в этом случае, рост мирового ВВП замедлится до 0,5% в 2023 году или 0,4% в пересчете на душу населения, что соответствует техническому определению глобальной рецессии.

С другой стороны, большое давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран будет оказывать глобально крепкий доллар США, индекс которого (DXY) продолжает покорять новые вершины и сейчас торгуется по 113,4, максимум с апреля 2002 года.

Таким образом, для обменного курса тенге к доллару США наступает еще один стрессовый период из-за снижения нефтяных цен и вероятного наступления мировой рецессии, которые с учетом фактической отвязки тенге от российского рубля с июля текущего года (валюты демонстрируют разнонаправленное движение) могут потенциально способствовать ослаблению курса USDKZT.

Однако тенге, по непонятным для аналитиков причинам, начал неделю с укрепления. Первые сделки прошли по 474 тенге за один доллар.