Цена на нефть падает: как это отразится на экономике Казахстана?

Цены на нефть на прошлой неделе упали более чем на 7%, что стало самым большим недельным снижением с начала сентября. На этой неделе, похоже, цены останутся под давлением, так как энерготрейдеры анализируют мрачные прогнозы спроса для главного импортера Китая и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. О том, как падение цен на нефть может отразиться на экономике Казахстана, BaigeNews.kz рассказали казахстанские аналитики.

Управляющий директор аналитического центра Kazenergy Алихан Байдюсенов отметил, что снижение цен на нефть не оказало значительного влияния на объемы добычи нефти в Казахстане. По его словам, производственный процесс в нефтяной отрасли не реагирует на изменения цен так быстро, как может показаться. Добыча нефти не осуществляется по принципу "открыл кран – закрыл кран", поскольку подъем и снижение объемов требуют времени и планирования.

"Нефть часто продается по контрактам на месяц, на три, на полгода, на год вперед. То есть там есть обязательства. И эта нефть уже кому-то нужна. Есть потребитель этой нефти. Сегодняшнее снижение цен на нефть больше влияет на цену виртуальной нефти. Вообще в мире продается в 15 раз больше нефти, чем физически ее добывают. Потому что нефть выступает как физический товар и как финансовый инструмент. Трейдеры часто продают не нефть, а просто фьючерсные контракты. И покупатель, и продавец часто даже не предполагает, что физически эта нефть будет кому-нибудь поставлена. Поэтому здесь падение цен на нефть, которое в последние 2-3 недели происходит, не влияет на сокращение добычи", - пояснил Байдюсенов.

Между тем, по его словам, в большей мере на сокращение добычи черного золота влияют планы по ремонтам нефтеперерабатывающих заводов, а также ограничения со стороны ОПЕК.

Также аналитик подчеркнул, что если снижение цен на нефть продлится в долгосрочной перспективе, это, безусловно, окажет влияние на объемы производства нефти в Казахстане. Однако в краткосрочной перспективе такие колебания цен не сказываются на уровне добычи.

По словам Алихана Байдюсенова, снижение цен на нефть в первую очередь затрагивает бюджетные поступления, так как около 35% республиканского бюджета формируется за счет налогов от нефтяного сектора.

"Это не считая трансфертов. А если с трансфертами, то половина государственного бюджета в принципе, так или иначе, формируется за счет поступления от нефтяного сектора. Страна потенциально может получать меньше доходов от продажи нефти", - отметил он.

В пересмотренном бюджете при базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов за баррель. Ранее при формировании республиканского бюджета на 2024-2026 годы цену на нефть закладывали на уровне 80 долларов за баррель.

Байдюсенов добавил, что снижение цен на нефть уже оказало негативное воздействие на доходы государства. Правительство вынуждено было взять крупный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов через выпуск евробондов. Тем не менее, не стоит забывать, что контракты на поставку нефти заключаются заранее, и полное влияние на бюджет будет ощутимо не сразу. Долгосрочные последствия этого снижения будут зависеть от того, как долго низкие цены сохранятся.

"Здесь есть отложенный эффект. Поэтому мы должны все-таки больше смотреть на долгосрочный период. Конечно, цена на нефть в первую очередь влияет на поступления в государственный бюджет. Наше государство очень сильно зависит от продаж нефти. Чуть больше половины государственного бюджета формируется за счет поступления от продажи нефти", - сказал Байдюсенов.

Если низкие цены сохранятся и в долгосрочной перспективе, это может отразиться на инвестициях в отрасль. Значительная часть месторождений в Казахстане находится на поздней стадии эксплуатации, и для поддержания объемов добычи необходимо осуществлять инвестиции в новые технологии и разработки. В противном случае ожидается естественное снижение добычи.

Касательно планов на будущее, аналитик указал на то, что текущая добыча нефти в Казахстане составляет около 90 миллионов тонн в год. В 2025 году запланировано увеличение до 104,5 миллионов тонн. Однако необходимо учитывать обязательства страны в рамках ОПЕК+. Ожидается, что в рамках следующей министерской встречи ОПЕК+ будут обсуждаться возможные изменения в производственных квотах.

Комфортный уровень сохранится

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также отметил, что Казахстан, как нефтедобывающая страна, получает выгоду от более высоких цен на нефть. Однако текущие уровни цен устраивают большинство заинтересованных сторон, Казахстан в том числе.

"По нефти всегда складывается некий консенсусный уровень, который устраивает обе стороны. Покупателям чем дешевле нефть, тем лучше. Продавцам чем дороже нефть, тем лучше. Это прямо противоположные интересы друг друга", - отметил Бейсембаев.

По его мнению, при слишком высоких ценах на нефть у потребителей может возникать ряд экономических проблем: инфляция, замедление промышленного роста и рецессия. В результате спрос на нефть может снизиться, что негативно скажется на производителях. Поэтому важно, чтобы цены находились в разумном диапазоне, который будет поддерживать экономический баланс, как для покупателей, так и для продавцов.

Аналитик выделил, что равновесный уровень цен на нефть, который более или менее устраивает обе стороны, обычно составляет от 60 до 80 долларов за баррель. В последние годы цены находились в этом коридоре, и текущие котировки колеблются в пределах 69-95 долларов за баррель. Это позволяет Казахстану получать стабильные доходы от экспорта нефти, а также защищает потребителей от острых экономических колебаний.

"Конечно, цены не стоят, они все время идут то вверх, то вниз, в зависимости от того, что происходит в мире. Но, по сути дела, где-то с сентября-октября 2022 года цены на нефть стоят на месте. Потому что это то, что устраивает обе стороны. И с точки зрения продавцов цена на нефть достаточно дорогая. И с точки зрения покупателей цена достаточно низкая. То есть это комфортные уровни", - подчеркнул Бейсембаев.

Также аналитик предполагает, что цены на нефть могут временно снизиться, приближаясь к нижней границе коридора, которая составляет около 70 долларов за баррель. Возможно, они могут даже опуститься ниже этого уровня, однако, как только цены начнут резко падать, ожидается реакция со стороны ОПЕК.

"Организация может снова активировать свои инструменты для поддержки цен, включая сокращение квот на добычу, чтобы вернуть цены к более комфортному диапазону", - отметил аналитик.

Таким образом, текущее состояние нефтяного рынка характеризуется скорее цикличностью и колебаниями, чем кардинальными изменениями, и цены остаются под контролем, как производителей, так и потребителей.