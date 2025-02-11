30 января Министерство энергетики и сельского хозяйства утвердили график поставки 401 тысяч тонн дизтоплива на весенне-полевые работы текущего года. Топливо будет поставляться с 1 февраля по 30 июня.

"С 30 января 2025 года отменено государственное регулирование цен на АИ-92 и дизтопливо. Рекомендуемая цена дизтоплива теперь составляет 232 тенге за литр до станции назначения в регионах, а конечная цена для аграриев может достигать 254 тенге за литр с НДС. Это на 15 процентов дешевле розничных цен на АЗС и выгоднее на 45 тенге за литр. В дальнейшем цена будет расти пропорционально стоимости на АЗС, но дисконт в 15 процентов от розничной цены останется неизменным", - сообщил Саткалиев.

Для прозрачности поставок введены новые меры контроля: выделение отдельных ПИН-кодов для сельхозпроизводителей, окраска топлива в жёлтый, синий и красный цвета, создание виртуального склада в системе электронных счетов-фактур.

"Однако на текущий момент процесс поставок тормозится. Операторы выбраны только по Кызылординской области – 480 тонн из необходимых 9 980 тонн (4,8 процента). При этом ни одной тонны топлива пока не оплачено и не отгружено", - рассказал Саткалиев.

Саткалиев подчеркнул, что задержки с выборкой топлива приводят к затовариванию резервуаров на НПЗ, что может повлиять на производство и поставки ГСМ в регионах. Министр призвал компании-операторы ускорить процесс, чтобы избежать срывов в обеспечении аграриев топливом в разгар весенних работ.