В ходе судебного процесса по делу о коррупции в отношении руководства Инспекции транспортного контроля по ВКО транспортные прокуроры установили факт дачи ложных показаний одним из свидетелей, передаёт BaigeNews.kz.



Отметим, проведенное специальными прокурорами расследование подтвердило попытку противодействия правосудию.



Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.



Прокуратура напоминает казахстанцам, что ложные показания подрывают доверие к судебной системе и влекут уголовную ответственность.