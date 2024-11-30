Цена адреналина: какие экстремальные развлечения могут стоить жизни

Желание стать известным и испытать новые яркие ощущения порой толкает людей на участие в экстремальных челленджах, которые могут закончиться трагедией. Одним из таких случаев стала гибель 22-летнего Батырхана Ержанова. Он погиб при попытке перепрыгнуть через движущийся Lamborghini Бейбита Алибекова. Этот трюк был частью его участия в конкурсе российского видеоблогера Михаила Литвина, где победителю обещали автомобиль BMW. Корреспондент BaigeNews.kz подготовила подборку экстремальных видов развлечений, которые зачастую приводят к трагическим последствиям.

Перепрыгивание через движущийся автомобиль

Фото: sportnaviny.com

Шведский спортсмен Алассан Исса Гобитака установил рекорд. Он перепрыгнул через автомобиль, движущийся со скоростью 130 километров в час. Мужчина провел годы на тренировках и занятиях лёгкой атлетикой, чтобы выполнить такой трюк.

Однако попытки непрофессионалов повторить его успех часто приводят к трагедиям — десятки людей попали под колёса автомобилей, пытаясь совершить этот прыжок.

Зацепинг: катание на движущихся поездах

Фото: iz.ru

Зацепинг или трейнсёрфинг — это экстремальное увлечение, при котором люди пытаются передвигаться на внешней части движущегося поезда. такое хобби сопряжено с огромной опасностью: риск падения, ипоражения электрическим током и столкновений с объектами инфраструктуры.

Ежегодно в мире регистрируется более 200 летальных случаев, связанных с этим видом развлечений. В прошлом году году в Нью-Йорке двое подростков погибли, катаясь на крыше поезда в метро. Несмотря на запреты, зацепинг продолжают практиковать среди молодёжи. Особенно в местах с переполненными поездами.

Экскурсии в подземных коммуникациях

Фото: Юлии Абрамовой

Экскурсии в подземных коммуникациях — это относительно новый тренд. Участники исследуют системы подземных канализаций, тоннелей, водостоков и других скрытых инфраструктурных объектов.

Эти путешествия часто связаны с элементами приключенческого туризма, но они представляют собой значительную опасность из-за риска затоплений, загрязнения и возможных обрушений.

Экстремалы делятся опытом в интернете, публикуют пошаговые инструкции по подготовке и маршрутам, что привлекает внимание подростков и взрослых.

Однако такие экскурсии часто заканчиваются трагедиями. В Москве в прошлом году погибло четыре человека из-за сильных ливней, которые привели к оттоку воды в подземные коммуникации.

Паркур по крышам зданий



Фото: photosota.club

Паркур — это искусство свободного передвижения, которое включает в себя бег и прыжки с одного здания на другое. Несмотря на свою зрелищность, паркур может быть опасным. Несчастные случаи, включая смертельные исходы, случаются, когда паркурщики не справляются с прыжками или падениями.

В 2018 году бывший президент московской ассоциации паркура погиб, когда его сбила машина после неудачного спуска с крыши. В других случаях люди падали с высоты во время тренировок, получая травмы, которые нередко приводили к летальным исходам.

Прыжки с парашютом

Фото: static.tildacdn

Прыжки с парашютом — один из самых популярных видов экстремальных развлечений. Однако несмотря на доступность этого вида спорта, случаи гибели не редкость.

Например, в прошлом году мужчина погиб после неудачного приземления с парашютом вблизи Астаны. По статистике, на каждые 100 тысяч прыжков приходится 25 несчастных случаев. Один из которых — летальный.

Полёты на параплане

Фото: poletsamolet

Полёты на параплане также являются экстремальными развлечениями. При этом в Алматы детей от пяти лет допускают к полету с согласия и в присутствии родителей.

В Казахстане при полёте каждый участник сопровождается личным пилотом. Однако в некоторых странах экстремалы могут управлять парапланом без сопровождения. В этом году казахстанец погиб в Таджикистане, когда его параплан потерпел крушение.

Сплав на сапах

Фото: Beavers SPb

С появлением надувных стоячих досок для гребли (сапов) этот вид спорта стал доступным и популярным. Несмотря на кажущуюся безобидность, сплав на сапе относится к экстремальным развлечениям.

Например, в России мужчина утонул, сплавляясь по озеру. Также после падения с доски погибла девушка, не умеющая плавать.

BASE-джампинг: прыжки в бездну

Фото: Zeng.am

BASE-джампинг считается одним из самых смертельно опасных видов спорта. Прыжки с высотных объектов с парашютом привлекают многих, но минимальное время на раскрытие парашюта увеличивает риск.

Семь лет назад погиб известный BASE-джампер Ули Эмануэль. Он пытался пролететь через узкую скалу в Швейцарии, но столкнулся со склоном. Его смерть стала напоминанием о высоких рисках этого вида спорта.

Вингсьютинг: полет над пропастью

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Вингсьютинг или полёты в костюме-крыле позволяют людям буквально лететь. Но отсутствие резервных систем безопасности делает этот спорт крайне опасным.

Опытный вингсьютер Даррен Биггс погиб в 2019 году. Он не смог вовремя активировать парашют и столкнулся со скалой в Норвегии.

Пещерный дайвинг: погружение в темные глубины

Фото: rus-extrim

Кейв-дайвинг — это погружение в подводные пещеры, где малейшая ошибка может стоить жизни из-за нехватки кислорода или запутанных маршрутов.

В 2018 году во время погружения в систему пещер Мексики погибла опытная дайвер Джилл Хейнерт. Она заблудилась в запутанных туннелях и не смогла вернуться к выходу.

Роупджампинг: прыжки на веревке

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Роупджампинг отличается от банджи-прыжков тем, что используется альпинистское снаряжение, а не эластичная верёвка. Этот вид экстремальных развлечений часто проводится в небезопасных условиях.

В 2021 году в Казахстане девушка погибла во время прыжка с крыши гостиницы. Организаторы неправильно закрепили веревку, что привело к трагическому исходу.

Руфинг: покорение крыш небоскребов

Фото: photosota.club

Руфинг — это восхождение на крыши небоскребов и других высоких сооружений без страховки. Молодежь стремится сделать эффектные фотографии, не задумываясь о риске. В 2017 году китайский руфер Ву Ённин погиб, сорвавшись с крыши 62-этажного небоскрёба. Он пытался сделать опасное видео и не удержался на краю здания.

Экстремальные развлечения продолжают набирать популярность, несмотря на высокий риск. Каждый, кто решает попробовать себя в таких видах досуга, должен помнить: безопасность должна быть превыше всего, а стремление к острым ощущениям не стоит жизни.

В Казахстане за летальные исходы, произошедшие во время экстремальных развлечений, могут быть применены различные статьи Уголовного кодекса. В частности, связанные с причинением смерти по неосторожности и нарушением правил безопасности, халатностью и другими правонарушениями.