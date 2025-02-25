За последние десятилетия жертвами аварий стали свыше 23 тысяч граждан - это сопоставимо с населением города Жетисая в Туркестанской области. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Руслан Алькенев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В 2024 году в Казахстане в дорожно-транспортных происшествиях погибли более двух тысяч человек. За последние десятилетия жертвами аварий стали свыше 23 тысяч граждан - это сопоставимо с населением города Жетисая в Кызылординской области. Несмотря на принимаемые меры, основные факторы аварийности остаются неизменными: низкая дисциплина участников дорожного движения, недостаточная безопасность инфраструктуры, слабая профилактическая работа и отсутствие координации между госорганами", - сказал представитель Генпрокуратуры Казахстана.

Как отметил Алькенев, в адрес премьер-министра направлено представление о необходимости соблюдения законности, а предложения Генпрокуратуры поддержаны и включены в соответствующие планы и дорожные карты.

Одним из ключевых шагов стало изменение подхода к учету ДТП. Ранее аварии, в которых пострадавшие получали травмы, могли не фиксироваться официально. Теперь благодаря совместной работе МВД и Генеральной прокуратуры в отчетность включены дополнительные показатели, что позволило вывести из тени более 7 тысяч ДТП за последние три года. Больше всего таких случаев выявлено в Алматы, Алматинской области и Шымкенте.

Для более оперативного получения данных планируется интеграция МВД и Минздрава, которая позволит учитывать всех пострадавших в ДТП на основе сведений из больниц.