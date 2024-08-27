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Целую плантацию конопли засадил прямо у дома житель Кызылорды

Сегодня, 07:24
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 07:24
Сегодня, 07:24
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Фото: polisia.kz

В Кызылорде осужден местный житель, который устроил наркоплантацию прямо у себя во дворе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержали 57-летнего жителя Шиелийского района, во дворе дома которого обнаружено 59 кустов конопли. 

"В ходе следствия незаконные действия подозреваемого полностью доказаны, уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд. Он признан виновным, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в полиции.

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