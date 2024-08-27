Целую плантацию конопли засадил прямо у дома житель Кызылорды

В Кызылорде осужден местный житель, который устроил наркоплантацию прямо у себя во дворе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержали 57-летнего жителя Шиелийского района, во дворе дома которого обнаружено 59 кустов конопли.