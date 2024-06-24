Цех загорелся на заводе в Уральске
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
90Фото: Медета Медресова/mgorod.kz
Пожар в производственном помещении произошел на заводе "Зенит" в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
Местные жители ощутили запах гари в центре Уральска около 16:00. Как выяснилось, на заводе "Зенит" произошел пожар.
“На заводе "Зенит" горит производственное помещение в нерабочем цехе”, — пояснили в ДЧС ЗКО.
На месте работают пожарные. Другие подробности выясняются.
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