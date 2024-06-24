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Цех загорелся на заводе в Уральске

Сегодня, 17:30
АВТОР
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Медета Медресова/mgorod.kz Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: Медета Медресова/mgorod.kz

Пожар в производственном помещении произошел на заводе "Зенит" в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Местные жители ощутили запах гари в центре Уральска около 16:00. Как выяснилось, на заводе "Зенит" произошел пожар.

“На заводе "Зенит" горит производственное помещение в нерабочем цехе”, — пояснили в ДЧС ЗКО.

На месте работают пожарные. Другие подробности выясняются.

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