  • 6 Декабря, 08:05
  • BAIGENEWS

Цех по утилизации автошин сгорел в Астане

Из загоревшегося цеха пожарные вынесли два газовых и два кислородных баллона.

Сегодня, 07:34
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Астане пожарные предотвратили взрывы в цехе по утилизации автомобильных шин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Цех расположен по улице Коктал в районе Сарыарка. Ночью в цехе произошло горение резиновых изделий, оборудования и деревянных конструкций кровли. 

Из охваченного пламенем здания по мере обнаружения отважные пожарные один за другим вынесли два газовых и два кислородных баллона, предотвратив тем самым их взрывы.

Пожар ликвидирован на площади 500 квадратых метров. Пострадавших нет.

Видео: МЧС РК

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