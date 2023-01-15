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ДЧС Шымкента Сегодня, 13:58
57
Сегодня, 13:58
57
Фото: ДЧС Шымкента

Цех по переработке макулатуры сгорел в Шымкенте

Пожар произошёл в индустриальной зоне "Оңтүстік", на территории "ТОО Бумпром", занимающегося переработкой бумаги, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

По данным ведомства, вызов на пульт "101" поступил 15  января в 10:47. 

"Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что горел отдельностоящий цех. Здание одноэтажное, отопление автономное, внутри находится три тонны макулатуры, происходит горение остатков картона. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет", — сообщилив ДЧС.

В ведомстве добавили, что пожар локализован в 12:37  и ликвидирован в 13:18. В его тушении были задействованы 52 огнеборца и 14 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.

 

Фото, видео: ДЧС Шымкента

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BaigeNews.kz
Сегодня, 13:58
57
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