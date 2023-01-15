Цех по переработке макулатуры сгорел в Шымкенте

Фото: ДЧС Шымкента

Пожар произошёл в индустриальной зоне "Оңтүстік", на территории "ТОО Бумпром", занимающегося переработкой бумаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

По данным ведомства, вызов на пульт "101" поступил 15 января в 10:47.

"Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что горел отдельностоящий цех. Здание одноэтажное, отопление автономное, внутри находится три тонны макулатуры, происходит горение остатков картона. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет", — сообщилив ДЧС.

В ведомстве добавили, что пожар локализован в 12:37 и ликвидирован в 13:18. В его тушении были задействованы 52 огнеборца и 14 единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.

Фото, видео: ДЧС Шымкента