Цех по изготовлению и установке автостёкол горит в Астане

Столичные огнеборцы тушат открытое горение двухэтажного здания - цеха по изготовлению и установке автостекол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по пр.Республики.