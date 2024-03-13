  • 13 Марта, 15:12
  • BAIGENEWS

Цех по изготовлению и установке автостёкол горит в Астане

Сегодня, 13:49
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: gov.kz

Столичные огнеборцы тушат открытое горение двухэтажного здания - цеха по изготовлению и установке автостекол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по пр.Республики.

"По прибытию установлено, что происходит открытое горение двухэтажного здания - цеха по изготовлению и установке автостекол", - говорится в сообщении.

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