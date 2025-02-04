Цех геологоразведочной компании загорелся в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Объект расположен в селе К.Азербаева Илийского района.

По прибытию пожарных расчётов горела кровля цеха. Пожар оперативно ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Также были направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.