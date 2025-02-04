  • 4 Февраля, 05:32
  • BAIGENEWS

Цех геологоразведочной компании загорелся в Алматинской области

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 04:44
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:44
Сегодня, 04:44
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Цех геологоразведочной компании загорелся в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Объект расположен в селе К.Азербаева Илийского района. 

По прибытию пожарных расчётов горела кровля цеха. Пожар оперативно ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Также были направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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