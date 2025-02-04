Цех геологоразведочной компании загорелся в Алматинской области
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 04:44
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Сегодня, 04:44Сегодня, 04:44
95Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Цех геологоразведочной компании загорелся в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Объект расположен в селе К.Азербаева Илийского района.
По прибытию пожарных расчётов горела кровля цеха. Пожар оперативно ликвидировали на площади 250 квадратных метров. Также были направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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