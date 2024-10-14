Царскую гробницу возрастом 5000 лет обнаружили в Китае

5000-летняя "царская" гробница, в которой обнаружены украшения со сложными орнаментами из слоновых бивней, обнаружена на территории города Шанцю провинции Хэнань в Центральном Китае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Синьхуа.

Захоронение составляет до 4,8 метра в длину и до 3,68 метра в ширину. В погребальной камере помещены внутренний и внешний гроб. В ходе раскопок из-под земли извлечены более 350 предметов, включая сотню изделий из керамики, порядка 200 изделий из нефрита, а также нижние челюсти свиньи.

Как по размеру, так и по количеству найденных артефактов, указанная гробница считается одним из крупнейших погребений, относящихся к археологической культуре неолита Давэнькоу. Могила, по предварительным оценкам экспертов, принадлежала правителю раннего государственного образования.

Древняя гробница расположена неподалеку от археологического памятника Ванчжуан, который порядка 5000 лет назад был крупномасштабным поселением.

Новое открытие свидетельствует, что в этом месте, скорее всего, находилась столица легендарного древнего царства Хуайи, поделился доцент исторического факультета Педагогического университета "Шоуду" Чжу Гуанхуа.