ЦАХАЛ нанесла удары по 320 военным объектам в Сирии
Ликвидирована значительная часть стратегических вооружений страны.
Сегодня, 09:52
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Сегодня, 09:52Сегодня, 09:52
159Фото: AFP
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 320 сирийским объектам после свержения бывшего президента Сирии Башара Асада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом представители ЦАХАЛ сообщили газете The Times Of Israel.
"Армия обороны Израиля опубликовала кадры операции, в ходе которой, по ее словам, было поражено более 320 целей по всей Сирии", — сказано в публикации.
Кроме того, в заявлении ЦАХАЛ, как сообщает издание, отмечалось, что ее Военно-воздушные и Военно-морские силы нанесли более 350 ударов по "стратегическим целям" в Сирии. Подчеркивалось, что ликвидирована значительная часть стратегических вооружений страны.
Напомним, ранее сообщалось, несколько дней назад бывший президент Сирии Асад с семьёй прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище. 10 декабря назначен исполняющий обязанности премьер-министра Сирии.
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