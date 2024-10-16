ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане регионального командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Джаляля Мустафу Харири, который служил командиром "Хезболлы" в районе Каны на юге Ливана, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках своей должности Харири отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Государства Израиль из района Каны. Вместе с Харири также ликвидированы террористы "Хезболлы", ответственные за артиллерийские удары и запуск противотанковых ракет из этого района. Их устранение наносит дополнительный удар по террористической организации "Хезболла". ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы предотвратить любую угрозу Государству Израиль и его гражданам", - сказано в сообщении.