ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане регионального командира "Хезболлы"
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
123Фото: pxhere.com
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Джаляля Мустафу Харири, который служил командиром "Хезболлы" в районе Каны на юге Ливана, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках своей должности Харири отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Государства Израиль из района Каны. Вместе с Харири также ликвидированы террористы "Хезболлы", ответственные за артиллерийские удары и запуск противотанковых ракет из этого района. Их устранение наносит дополнительный удар по террористической организации "Хезболла". ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы предотвратить любую угрозу Государству Израиль и его гражданам", - сказано в сообщении.
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