Трём застрявшим на островке жеребятам пришли на помощь спасатели в ВКО

В селе Прапорщиково Восточно-Казахстанской области помощь потребовалась жеребятам, которые забрались на островок и не смогли добраться по воде до берега самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Очевидцы заметившие бедных животных вызвали спасателей.

"Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО, на лодке добрались до места заточения жеребят и благополучно

вызволили их и перегнали до безопасного места. Всю спасательную операцию животные вели себя спокойно и как будто, слушаясь спасателей, позволили выполнить им все действия аккуратно и без спешки", — сообщили в ДЧС.

Также казахстанские спасатели в Telegram-канале МЧС РК поделились трогательным видео спасения жеребёнка из грязевой ямы.