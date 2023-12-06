Трёхсменное обучение ушло в историческое прошлое – аким Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых мерах по решению проблемы дефицита ученических мест в регионе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В Акмолинской области трёхсменное обучение ушло в историческое прошлое. Надеемся, оно не вернётся. Потому что до конца года будут введены дополнительные учебные заведения", - сказал в ходе брифинга в СЦК аким.

Так, в 2023 году введены в эксплуатацию пять новых школ на 3 432 места. Строительство восьми школ на 2,5 тысячи мест продолжается. До конца года будут введены в эксплуатацию три школы и специальная пристройка к школе-интернату.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в области планируется построить 18 школ на 22,6 тысячи мест. Строительство девяти из них уже начато в этом году.

Также аким сообщил, что в Кокшетау за счёт бюджетных средств строятся две школы, за счёт фонда по борьбе с коррупцией планируется строительство лицея-интерната “Білім-Инновация” на 600 ученических мест. За счёт частных инвестиций будет построена ещё одна школа на 300 ученических мест.