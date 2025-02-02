В Атырауской областной детской больнице успешно провели срочную операцию по ликворошунтированию трёхмесячному младенцу с врождённой гидроцефалией. Благодаря профессионализму врачей ребёнку удалось сохранить жизнь, и сейчас его состояние стабильно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Нейрохирург Атырауской областной детской больницы Шодер Рахимулы Арипов провёл сложную срочную операцию по ликворошунтированию трёхмесячному младенцу, у которого была диагностирована врождённая окклюзионная внутренняя гидроцефалия — тяжёлое заболевание, связанное с нарушением оттока спинномозговой жидкости.

Гидроцефалия приводит к повышенному внутричерепному давлению, что может вызвать серьёзные осложнения в будущем. Ликворошунтирование — хирургическая процедура, направленная на удаление избыточной жидкости и восстановление её циркуляции, что помогает снизить давление на мозг и улучшить состояние пациента.