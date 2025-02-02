В Атырау трёхмесячному ребёнку провели операцию на мозге
Операция прошла успешно, и сейчас малыш находится в стабильном состоянии.
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В Атырауской областной детской больнице успешно провели срочную операцию по ликворошунтированию трёхмесячному младенцу с врождённой гидроцефалией. Благодаря профессионализму врачей ребёнку удалось сохранить жизнь, и сейчас его состояние стабильно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
Нейрохирург Атырауской областной детской больницы Шодер Рахимулы Арипов провёл сложную срочную операцию по ликворошунтированию трёхмесячному младенцу, у которого была диагностирована врождённая окклюзионная внутренняя гидроцефалия — тяжёлое заболевание, связанное с нарушением оттока спинномозговой жидкости.
Гидроцефалия приводит к повышенному внутричерепному давлению, что может вызвать серьёзные осложнения в будущем. Ликворошунтирование — хирургическая процедура, направленная на удаление избыточной жидкости и восстановление её циркуляции, что помогает снизить давление на мозг и улучшить состояние пациента.
"Операция прошла успешно, и сейчас младенец находится в стабильном состоянии. Он уже выписан домой. Подобные вмешательства требуют высокой квалификации медицинских специалистов и современного оборудования. Успешное проведение операции стало ещё одним подтверждением профессионализма врачей областной детской больницы."- говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения области.
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