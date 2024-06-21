Трёхлетнюю казахстанку незаконно удерживали в Турции

Трёхлетнюю казахстанку вернули на родину из Турциии, где ёё незаконно удерживали третьи лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей Минпросвещения.

Ребёнка передали родной маме.

"Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных стороны", – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

По данному делу ранее МВД сообщало, что без ведома матери бывший супруг вывез ребёнка в Турцию через Узбекистан. Женщина обратилась в полицию. Девочка найдена и возвращена на родину при взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии.