Трёхлетнюю девочку сбила машина в Петропавловске

Сегодня, 07:40

Сегодня, 07:40

Трёхлетнюю девочку сбила машина в поселке Кожевенном Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

ДТП произошло 14 июля на улице Рыжова. Ребёнка с травмами экстренно на скорой госпитализировали.

"У ребёнка перелом предплечья и множественные ссадины. Состояние средней степени тяжести. Девочка получает лечение в отделение травматологии детской областной больницы", – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения СКО.

По данным полиции, наезд на ребёнка совершил 45-летний мужчина.

"Водителю автомашины "ВАЗ-2112" было проведено медицинское обследование. Предварительно – трезв. Автомашина водворена на спецстоянку", – сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

Материалы по факту ДТП для принятия процессуального решения переданы в управление полиции Петропавловска.