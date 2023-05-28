Трёхлетняя девочка выпала из окна на десятом этаже в Астане

Фото: bashinform.ru

Трагедия произошла в столичной мноэтажке по улице Косшыгулулы. Из окна выпал и разбился насмерть трёхлетний ребенок, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в пабликах.

Как прокомментировали в столичном департаменте полиции, трагедия произошла в пятном часу дня 27 мая.