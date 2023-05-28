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Сегодня, 10:19
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248Фото: bashinform.ru
Трёхлетняя девочка выпала из окна на десятом этаже в Астане
Трагедия произошла в столичной мноэтажке по улице Косшыгулулы. Из окна выпал и разбился насмерть трёхлетний ребенок, передаёт BaigeNews.kz.
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Видео с места происшествия появилось в пабликах.
Как прокомментировали в столичном департаменте полиции, трагедия произошла в пятном часу дня 27 мая.
"На канал "102" поступила информация о том, что по улице Косшыгулулы с окна квартиры выпала малолетняя девочка. Сотрудниками полиции установлена личность погибшей. По данному факту начато досудебное расследование, назначены ряд экспертиз", — сообщили в департаменте.
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