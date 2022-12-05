Трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в ЗКО

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Жительница Западно-Казахстанской области винит медиков в смерти своей трёхлетней дочери. Женщина считает, что после операции по удалению аденоидов ребёнок остался без внимания врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У Айназ был "синдром Дауна". Айдана Мухамбетиярова радовалась рождению солнечной малышки, записывала на видео все счастливые моменты. Недавно у девочки вдруг появилась одышка, ей поставили диагноз хронический тонзиллит и отправили на удаление аденоидов.

Операция прошла успешно, но к вечеру малышка вдруг стала беспокойной.

"Пригласили из реанимации медсестру. Она пришла, но не могла поставить катетер. У ребёнка похолодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребёнок тяжёлый, уже началась одышка. Говорила: "Ребенок страдает, срочно везите его в реанимацию, катетер здесь уже не поможет". Но первая медсестра её не слушала и всё пыталась поставить катетер", - рассказала мать девочки.

По словам Айданы, всё произошло в выходной день, возможно поэтому врачи пришли не сразу.

Малышка мучилась 12 часов.

"Врачи пришли только вечером, когда ребёнок был в очень тяжёлом состоянии. Глядя на пульс, они стали подавать друг другу знаки, затем увезли дочку в реанимацию. Потом вызвали меня в кабинет и сообщили, что не могли спасти моего ребёнка. Принесли соболезнования. Но я считаю, что виной всему халатность врачей. После операции не ухаживали за моей девочкой должным образом", - сказала Айдана Мухамбетиярова.

Во время подготовки к операции никаких проблем со здоровьем ребёнка не было, говорят врачи. И после состояние девочки сочли удовлетворительным. Все показатели были в норме.

"Ребёнок умер, на вскрытии выявлено, что у ребёнка был порок сердца и пневмония. Любая операция - это высокий риск, тем более для маленьких детей, у которых есть фоновые заболевания. Мы всем отделением скорбим и сопереживаем родителям", - сообщил врач-отоларинголог Орынбек Жубанов.

По данному происшествию полиция возбудила уголовное дело. Выясняют, насколько профессионально врачи выполняли свои обязанности.