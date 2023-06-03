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  • Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области

В Павлодарской области вот уже несколько дней стоит аномальная жара, а дети, которые только вышли на каникулы, проводят время в фонтанах. Трагедией обернулось такое времяпровождение для маленькой жительницы города Аксу, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором малышка без сознания лежит возле фонтана, а испуганные дети пытаются окликнуть её по имени. 

В пресс-службе станции скорой медпомощи сообщили, что 3 июня около 15:30 часов в Аксу, возле Дворца детского творчества по улице Астана, трёхлетняя Настя вместе со своей старшей несовершеннолетней сестрой купались в фонтане. Малышку ударило электрическим током. Карета скорой помощи прибыла спустя три минуты после вызова. Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию центральной горбольницы Аксу.

О состоянии девочки рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

"Ребёнок был доставлен бригадой скорой медицинской помощигородскую больницу Аксу с места происшествия. По словам очевидцев, девочку ударило током во время купания в фонтане. Состояние при поступлении тяжёлое, уровень сознания: оглушение, контакту не доступна. Госпитализирована ввиду тяжести состояния в реанимационное отделение. Проведены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Консультирована областными специалистами по линии санитарной авиации. В динамике на 21 часов с улучшением, в сознании, состояние средней степени тяжести. Продолжается наблюдение и лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации", — сообщили в облздраве.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 22:09
73
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