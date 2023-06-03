Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Павлодарской области вот уже несколько дней стоит аномальная жара, а дети, которые только вышли на каникулы, проводят время в фонтанах. Трагедией обернулось такое времяпровождение для маленькой жительницы города Аксу, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором малышка без сознания лежит возле фонтана, а испуганные дети пытаются окликнуть её по имени.

В пресс-службе станции скорой медпомощи сообщили, что 3 июня около 15:30 часов в Аксу, возле Дворца детского творчества по улице Астана, трёхлетняя Настя вместе со своей старшей несовершеннолетней сестрой купались в фонтане. Малышку ударило электрическим током. Карета скорой помощи прибыла спустя три минуты после вызова. Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию центральной горбольницы Аксу.

О состоянии девочки рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.