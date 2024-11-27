Трёхлетняя девочка оказалась одна запертой в квартире в Астане

Сотрудники ДЧС спасли 3-летнего ребёнка в Астане. Этот инцидент произошел в одной из городских многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.

"Малышка закрылись на щеколду, когда папа вышел на минутку в магазин и не смогла открыть дверь обратно. Обеспокоенный родитель обратился на службу "112", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши и проникли в квартиру на 9-м этаже через балкон.

"Успокоив малышку, они открыли дверь квартиры изнутри. Маленькая хозяйка не пострадала", -добавили в МЧС.

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее застрявших в лифте детей спасли в Астане.