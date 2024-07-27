  • 27 Июля, 16:56
  • BAIGENEWS

Трёхлетний ребёнок погиб в фонтане в Атырау

Сегодня, 15:38
АВТОР
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ДП Атырауской области Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: ДП Атырауской области

В Атырау в фонтане погиб трёхлетний ребёнок. Причиной смерти стал циркулярный насос который затянул ножку малыша под воду, в результате ребёнок скончался, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 26 июля, около 17:50. 

"По этому факту зарегистрировали уголовное дело, ведётся комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", — сообщили пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

 

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