Трёхлетний ребёнок погиб в фонтане в Атырау

В Атырау в фонтане погиб трёхлетний ребёнок. Причиной смерти стал циркулярный насос который затянул ножку малыша под воду, в результате ребёнок скончался, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 26 июля, около 17:50.