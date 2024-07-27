Трёхлетний ребёнок погиб в фонтане в Атырау
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
126Фото: ДП Атырауской области
В Атырау в фонтане погиб трёхлетний ребёнок. Причиной смерти стал циркулярный насос который затянул ножку малыша под воду, в результате ребёнок скончался, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла 26 июля, около 17:50.
"По этому факту зарегистрировали уголовное дело, ведётся комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", — сообщили пресс-службе департамента полиции Атырауской области.