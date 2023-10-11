Трёхлетний ребёнок ошпарился бульоном в детсаду Уральска

Трехлетняя девочка получила серьёзные ожоги в детском саду Уральска и попала в реанимацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой ГОРОД.

Инцидент произошёл 10 октября в детском саду "Балбобек".

Воспитатели сообщили, что ребёнок по неосторожности пролил на себя бульон. Трёхлетняя малышка получила термические ожоги головы, грудной клетки, верхней и нижней конечности справа, левого и правого бедра, пишет издание.

Сейчас она находится в отделении реанимации областной детской многопрофильной больницы. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Она получила 20-25% ожогов кожных покровов.

"Приехала скорая и оказала первую необходимую помощь. Сейчас ребёнок лежит в реанимации, состояние тяжёлое. Я хочу, чтобы наказали всё руководство детского сада и поваров за то, что дали кипящий суп. Какой-то ребёнок толкнул её. Где была нянечка? Воспитатель? Куда смотрели повара? — написала мама девочки на страница паблика mamochki_uralska_vmeste.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

В отделе образования Уральска сообщили, что допустившие грубые нарушения воспитатель и нянечка будут уволены, а исполняющая обязанности заведующей получит "строгий выговор".