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Трёхлетний ребенок утонул в реке Уланка в ВКО

Сегодня, 18:28
АВТОР
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yarnews.net Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: yarnews.net

В ВКО на реке Уланка упал в воду и утонул ребенок 2021 года рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве уточнили, что малыш в момент трагедии был без присмотра родителей. 

"МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112", — сообщили в МЧС. 

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