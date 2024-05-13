Трёхлетний малыш установил рекорд, назвав флаги 193 стран за 16 минут

Трёхлетний мальчик из российского города Магнитогорск установил рекорд, назвав флаги 193 стран за 16 минут, передаёт BaigeNews.kz.

Дима Айсуваков правильно опознал флаги всех 193 стран-членов ООН за 16 минут и 22 секунды. Данное достижение занесено в Книгу рекордов России, сообщили на сайте организации.

"С самого рождения Дима отличался невероятной памятью. Малыш схватывал информацию на лету и с лёгкостью запоминал цифры, марки автомобилей и т.д. Родители купили и повесили дома для Димы карту мира, тогда он и начал изучать страны и сопоставлять на карте их расположение. Дима очень любознательный ребенок и в свои три года он уже начал читать и изучать таблицу умножения", – сообщается на сайте Книги рекордов России.