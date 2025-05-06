Инцидент произошел 5 мая. Малыш выпал с пятого этажа многоквартирного дома. Он получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции сообщили, что по факту происшествия родители ребёнка будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Департамент полиции напомнил родителям о необходимости соблюдения мер безопасности в целях профилактики падения детей из окон.

"Особое внимание следует уделять установке защитных устройств на окна, недопущению оставления детей без присмотра, а также разъяснению малышам опасности игр вблизи оконных проёмов", - говорится в сообщении.

Ранее двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде.