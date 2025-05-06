Трёхлетний малыш упал с пятого этажа в Актобе и выжил
В Актобе с пятого этажа упал ребенок и попал в больницу.
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
163Фото: Unsplash
Инцидент произошел 5 мая. Малыш выпал с пятого этажа многоквартирного дома. Он получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции сообщили, что по факту происшествия родители ребёнка будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Департамент полиции напомнил родителям о необходимости соблюдения мер безопасности в целях профилактики падения детей из окон.
"Особое внимание следует уделять установке защитных устройств на окна, недопущению оставления детей без присмотра, а также разъяснению малышам опасности игр вблизи оконных проёмов", - говорится в сообщении.
Ранее двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде.
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