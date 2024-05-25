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Трёхлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Костанае

Сегодня, 15:57
АВТОР
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kazpravda.kz Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: kazpravda.kz

В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня днём на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

"МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых, — рекомендуют спасатели.

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