Трёхлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Костанае
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
172Фото: kazpravda.kz
В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел сегодня днём на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.
"МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых, — рекомендуют спасатели.
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