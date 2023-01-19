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Трёхлетний мальчик из Павлодара покорил пользователей соцсетей
Трёхлетний житель Павлодара покорил социальные сети. В Instagram появился ролик, где малыш помогает коммунальщикам - с энтузиазмом собирает снег и закидывает его в ковш спецтехники. Аким города поблагодарил мальчика за работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Родители Адама, так зовут героя, говорят, убирать снег лопатой - его любимое занятие.
"Идём по тротуару и смотрим, что рабочие убирают дорогу. И он с лопатой как раз, совпало просто. И я говорю, – ну помоги. И он помог, стал кидать", - рассказал отец малыша Александр Бондаренко.
Видео с малышом не оставило равнодушным акима города. Градоначальник лично приехал к мальчику и подарил ему игрушки.
"Очень благодарен за такое воспитание. Я думаю, если бы каждый горожанин подходил с таким трудолюбием, как Адам, наш город был бы гораздо лучше, чище и краше", - сказал аким Павлодара Ержан Иманзаипов.
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