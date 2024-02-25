  • 25 Февраля, 15:58
  • BAIGENEWS

Трёхлетний и шестимесячный малыши оказались запертыми в квартире в Таразе

Сегодня, 14:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: МЧС РК

В Таразе за помощью спасателей обратилась мать двух малышей. По случайности дети оказались запертыми одни в квартире на третьем этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 25 февраля в 15 микрорайоне Тараза.

"В запертой квартире остались двое детей: трёхлетний и шестимесячный. На вызов выехали пятеро спасателей. С помощью альпинистского инструмента из окна четвертого этажа спасатель Рахат Тлеукулов открыл дверь и дети были переданы матери", — сообщили в МЧС.

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