Трёхлетний и шестимесячный малыши оказались запертыми в квартире в Таразе
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
117Фото: МЧС РК
В Таразе за помощью спасателей обратилась мать двух малышей. По случайности дети оказались запертыми одни в квартире на третьем этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл 25 февраля в 15 микрорайоне Тараза.
"В запертой квартире остались двое детей: трёхлетний и шестимесячный. На вызов выехали пятеро спасателей. С помощью альпинистского инструмента из окна четвертого этажа спасатель Рахат Тлеукулов открыл дверь и дети были переданы матери", — сообщили в МЧС.
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