Трёхлетний и шестимесячный малыши оказались запертыми в квартире в Таразе

В Таразе за помощью спасателей обратилась мать двух малышей. По случайности дети оказались запертыми одни в квартире на третьем этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 25 февраля в 15 микрорайоне Тараза.