Трёхлетних близнецов спасли в Павлодаре

Двое маленьких детей остались запертыми в квартире в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В одном из многоэтажных жилых домов Павлодара в квартире на третьем этаже оставшись без присмотра родителей близнецы 2021 года закрыли металлическую входную дверь и не смогли открыть самостоятельно. Прибывшие на место спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в квартиру через окно. Детей передали родителям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи малыши не нуждались.