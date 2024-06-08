Трёхлетних близнецов спасли в Павлодаре
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
107Фото: МЧС РК
Двое маленьких детей остались запертыми в квартире в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В одном из многоэтажных жилых домов Павлодара в квартире на третьем этаже оставшись без присмотра родителей близнецы 2021 года закрыли металлическую входную дверь и не смогли открыть самостоятельно. Прибывшие на место спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в квартиру через окно. Детей передали родителям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинской помощи малыши не нуждались.
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