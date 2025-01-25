  • 25 Января, 00:58
  • BAIGENEWS

Трёхэтажный жилой дом обрушился в Турции

Внутри здания есть люди, ведутся их поиски.

Сегодня, 00:10
АВТОР
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yenisafak.com Сегодня, 00:10
Сегодня, 00:10
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Фото: yenisafak.com

Трёхэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Сообщается, что внутри здания находятся пять человек, двоих вынесли живыми. Ведётся поисково-спасательная операция. Причины ЧП пока не приводятся.

На месте происшествия находятся скорая помощь и полицейские. Момент обрушения попал на видео.

Видео: Telegram SHOT

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