Трёхэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Сообщается, что внутри здания находятся пять человек, двоих вынесли живыми. Ведётся поисково-спасательная операция. Причины ЧП пока не приводятся.

На месте происшествия находятся скорая помощь и полицейские. Момент обрушения попал на видео.