Трёхэтажный жилой дом обрушился в Турции
Внутри здания есть люди, ведутся их поиски.
Сегодня, 00:10
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Сегодня, 00:10Сегодня, 00:10
116Фото: yenisafak.com
Трёхэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Yeni Şafak.
Сообщается, что внутри здания находятся пять человек, двоих вынесли живыми. Ведётся поисково-спасательная операция. Причины ЧП пока не приводятся.
На месте происшествия находятся скорая помощь и полицейские. Момент обрушения попал на видео.
Видео: Telegram SHOT
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