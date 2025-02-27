Трёхэтажное здание сносят в престижном районе Алматы
Такое решение вынес суд.
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
137Фото: акимат Алматы
В Медеуском районе Алматы начался снос незаконно построенного трёхэтажного здания, передаёт BaigeNews.kz.
Объект возвели на 3-й улице без разрешительных документов.
"Внеплановая проверка выявила нарушения. Собственнику выдали предписание, но он его не исполнил. Суд вынес решение о сносе, апелляция не помогла", - сообщили в акимате города.
С 2023 года в Алматы снесли 67 незаконных построек.
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