  • 27 Февраля, 17:46
  • BAIGENEWS

Трёхэтажное здание сносят в престижном районе Алматы

Такое решение вынес суд.

Сегодня, 17:20
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: акимат Алматы

В Медеуском районе Алматы начался снос незаконно построенного трёхэтажного здания, передаёт BaigeNews.kz.

Объект возвели на 3-й улице без разрешительных документов.

"Внеплановая проверка выявила нарушения. Собственнику выдали предписание, но он его не исполнил. Суд вынес решение о сносе, апелляция не помогла", - сообщили в акимате города.

С 2023 года в Алматы снесли 67 незаконных построек.

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