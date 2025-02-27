В Медеуском районе Алматы начался снос незаконно построенного трёхэтажного здания, передаёт BaigeNews.kz.

Объект возвели на 3-й улице без разрешительных документов.

"Внеплановая проверка выявила нарушения. Собственнику выдали предписание, но он его не исполнил. Суд вынес решение о сносе, апелляция не помогла", - сообщили в акимате города.