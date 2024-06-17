Трёхэтажку сносят в Алматы по решению суда

Трехэтажное здание сносят на улице Каримова в Алматы. Такое решение вынес суд, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка, проведённая сотрудниками Управления градостроительного контроля, выявила отсутствие разрешительных документов на строительство.

Ранее собственника объекта оштрафовали, строительные работы приостановили. Впоследствии был подан иск на снос, который в Алмалинском районном суде удовлетворили.

Снос начался при участии судебных исполнителей департамента юстиции.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев поручил ужесточить контроль за незаконным строительством. За прошлый год в городе снесено 37 незаконных объектов, в том числе бизнес-центры, рестораны, жилые комплексы и другие сооружения.