Трёхэтажка за 184 миллиона тенге пустует в Жамбылской области

Фото: Хабар 24

В Жуалынском районе Жамбылской области почти год простаивает трёхэтажный жилой дом, построенный по госпрограмме "Нурлы жер". 18 семей не могут получить ключи, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Это первый построенный дом в районе за последние 30 лет. Его не могут ввести в эксплуатацию из-за отсуствия инфраструктуры.

Сообщается, что трёхэтажку возвели за четыре месяца. Завершили строительство в декабре прошлого года, но жильё в эксплуатацию до сих пор не сдали. Квартиры должны были получить очередники - многодетные, малообеспеченные семьи и инвалиды.

Нурсултан Саурбаев, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жуалынского района пояснил, что многоэтажку построили по программе "Нурлы жер", но её уже остановили.

"Изначально на этом участке планировали построить два дома и, согласно проекту, одновременно к обоим подвести необходимые коммуникации. Но из-за окончания программы на возведение второго объекта финансирование так и не выделили. На его строительство затратили 184 миллиона тенге. Для подведения коммуникаций к дому из бюджета выделили 78 миллионов тенге. Определили даже подрядчика. Строить инфраструктуру начнут в течение недели. На это уйдёт около месяца", - пообещали в акимате.

Всего в Жуалынском районе в очереди на жильё состоят 700 человек.