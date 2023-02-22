Трёх жительниц Караганды оштрафовали на 1,3 миллиона тенге за двойное гражданство

Фото: polisia.kz

Троих россиянок оштрафовали почти на 1,3 миллиона тенге за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В аэропорту Караганды сотрудники миграционной и пограничной служб КНБ РК задержали женщин в возрасте 26, 45 лет и 51 года.

Как сообщил первый замначальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, в ходе проверки у задержанных выявлено двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации.

В отношении правонарушителей составлен административный протокол по части 2 статьи 496 КоАП РК “Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства”.

"Решением суда граждане РФ привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере 428 820 тенге каждая", – уточнил Айтуганов.

С 20 по 28 февраля в регионе проводится ОПМ “Мигрант”. Транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено 29 иностранных граждан. За пределы Казахстана выдворено четыре иностранца.