Трёх туристов спустили с горы спасатели в Туркестанской области

В Туркестанской области спасатели пришли на помощь туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в селе Верхний Каскасу.

"Двое мужчин и женщина поднялись в горы на высоту около 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться. Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на вершину, помогли туристам спуститься. В медицинской помощи спасённые не нуждались", ― говорится в сообщении.

Молодые люди рассказали, что не смогли спуститься из-за камнепада, поэтому пришлось вызвать МЧС.