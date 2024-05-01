Трёх туристов спустили с горы спасатели в Туркестанской области
Сегодня, 22:44
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Сегодня, 22:44Сегодня, 22:44
110Фото: скриншот с видео
В Туркестанской области спасатели пришли на помощь туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в селе Верхний Каскасу.
"Двое мужчин и женщина поднялись в горы на высоту около 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться. Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на вершину, помогли туристам спуститься. В медицинской помощи спасённые не нуждались", ― говорится в сообщении.
Молодые люди рассказали, что не смогли спуститься из-за камнепада, поэтому пришлось вызвать МЧС.
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