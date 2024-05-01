  • 1 Мая, 23:32
  • BAIGENEWS

Трёх туристов спустили с горы спасатели в Туркестанской области

Сегодня, 22:44
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 22:44
Сегодня, 22:44
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Фото: скриншот с видео

В Туркестанской области спасатели пришли на помощь туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в селе Верхний Каскасу. 

"Двое мужчин и женщина поднялись  в горы на высоту около  2800  км над уровнем моря и не смогли самостоятельно вернуться. Спасатели оперативно пришли им на помощь. Взобравшись на  вершину, помогли туристам спуститься. В медицинской помощи спасённые не нуждались",  ― говорится в сообщении.

Молодые люди рассказали, что не смогли спуститься из-за камнепада, поэтому пришлось вызвать МЧС.

 

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