Трёх детей спасли из пожара в Павлодаре
Один мужчина отравился угарным газом.
Сегодня, 20:41
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Сегодня, 20:41Сегодня, 20:41
60Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в многоэтажке в Павлодаре. Сотрудники МЧС спасли детей, передаёт BaigeNews.kz.
Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже одной из пятиэтажек по улице Желтоксан.
Из-за сильного задымления по лестничному маршу эвакуировано 12 человек. Троих детей вывели при помощи спасательных колпаков.
Пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Мужчина с отравлением угарным газом госпитализирован.
Ранее сообщалось о том, что спасатели предотвратили взрыв в Кызылординской области.
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