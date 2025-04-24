  • 24 Апреля, 20:59
  • BAIGENEWS

Трёх детей спасли из пожара в Павлодаре

Один мужчина отравился угарным газом.

Сегодня, 20:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:41
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в многоэтажке в Павлодаре. Сотрудники МЧС спасли детей, передаёт BaigeNews.kz.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже одной из пятиэтажек по улице Желтоксан. 

Из-за сильного задымления по лестничному маршу эвакуировано 12 человек. Троих детей вывели при помощи спасательных колпаков.

Пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Мужчина с отравлением угарным газом госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что спасатели предотвратили взрыв в Кызылординской области.

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