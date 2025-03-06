Пожар произошёл в магазине, пристроенном к десятиэтажке на улице Бекхожина в Павлодаре. Помощь медиков потребовалась троим горожанам, передаёт BaigeNews.kz.

"Прибывшие на место вызова спасатели по лестничному маршу спасли одного человека и посредством автолестницы двух человек. Силами МЧС пожар потушен на малой площади. Бригадой скорой медицинской помощи в больницу для осмотра доставлены три человека", - уточнили в МЧС.