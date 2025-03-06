Трёх человек спасли при пожаре в Павлодаре
Их доставили в больницу для осмотра.
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
179Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в магазине, пристроенном к десятиэтажке на улице Бекхожина в Павлодаре. Помощь медиков потребовалась троим горожанам, передаёт BaigeNews.kz.
"Прибывшие на место вызова спасатели по лестничному маршу спасли одного человека и посредством автолестницы двух человек. Силами МЧС пожар потушен на малой площади. Бригадой скорой медицинской помощи в больницу для осмотра доставлены три человека", - уточнили в МЧС.
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