  • 6 Марта, 21:47
  • BAIGENEWS

Трёх человек спасли при пожаре в Павлодаре

Их доставили в больницу для осмотра.

Сегодня, 20:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в магазине, пристроенном к десятиэтажке на улице Бекхожина в Павлодаре. Помощь медиков потребовалась троим горожанам, передаёт BaigeNews.kz.

"Прибывшие на место вызова спасатели по лестничному маршу спасли одного человека и посредством автолестницы двух человек. Силами МЧС пожар потушен на малой площади. Бригадой скорой медицинской помощи в больницу для осмотра доставлены три человека", - уточнили в МЧС.

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