  • 17 Ноября, 22:04
  • BAIGENEWS

Трёх человек спасли из задымленной многоэтажки в Шымкенте

Сегодня, 21:11
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
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Фото: скриншот с видео

В Шымкенте спасатели МЧС при пожаре эвакуировали трёх человек, передаёт BaigeNews.kz.

В подъезде дома по улице Молдагулова, на третьем этаже, загорелись электропровода. 

"Сотрудники МЧС из задымленной зоны по лестничному маршу эвакуировали три человека. Пожар оперативно потушен. Жительница 1994 года рождения госпитализирована с признаками отравления продуктами горения", — говорится в сообщении.

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