Трёх человек спасли из задымленной многоэтажки в Шымкенте
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
104Фото: скриншот с видео
В Шымкенте спасатели МЧС при пожаре эвакуировали трёх человек, передаёт BaigeNews.kz.
В подъезде дома по улице Молдагулова, на третьем этаже, загорелись электропровода.
"Сотрудники МЧС из задымленной зоны по лестничному маршу эвакуировали три человека. Пожар оперативно потушен. Жительница 1994 года рождения госпитализирована с признаками отравления продуктами горения", — говорится в сообщении.
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