Трёх человек спасли из снежного плена на трассе в Костанайской области
Автомобиль застрял в снегу.
Сегодня, 16:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
32Фото: МЧС РК
В Костанайской области из снежного плена спасли трёх человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На автодороге Аркалык-Жезказган в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились три человека. Спасатели МЧС на добравшись до них, из снежного заноса отбуксировали легковой автомобиль", — говорится в сообщении.
В медицинской помощи они не нуждались.