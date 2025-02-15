  • 15 Февраля, 16:54
  • BAIGENEWS

Трёх человек спасли из снежного плена на трассе в Костанайской области

Автомобиль застрял в снегу.

Сегодня, 16:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: МЧС РК

В Костанайской области из снежного плена спасли трёх человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На автодороге Аркалык-Жезказган в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились три человека. Спасатели МЧС на добравшись до них, из снежного заноса отбуксировали легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

В медицинской помощи они не нуждались.

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