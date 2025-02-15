В Костанайской области из снежного плена спасли трёх человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На автодороге Аркалык-Жезказган в снежном заносе застрял автомобиль, в котором находились три человека. Спасатели МЧС на добравшись до них, из снежного заноса отбуксировали легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

В медицинской помощи они не нуждались.