  • 19 Февраля, 20:58
  • BAIGENEWS

Трёх человек спасли из пожара в театре в Астане

ЧП произошло в костюмерной.

Сегодня, 19:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
168
Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в подвале двухэтажного здания на улице Жакыпа Омарова в Астане. Помощь медиков потребовалась троим гражданам, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, в помещении располагалась костюмерная.

"Пожарные из задымлённого здания спасли троих человек. Ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров Причина случившегося устанавливается. Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх