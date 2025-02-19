Трёх человек спасли из пожара в театре в Астане
ЧП произошло в костюмерной.
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
168Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в подвале двухэтажного здания на улице Жакыпа Омарова в Астане. Помощь медиков потребовалась троим гражданам, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС РК, в помещении располагалась костюмерная.
"Пожарные из задымлённого здания спасли троих человек. Ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров Причина случившегося устанавливается. Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам", - сообщили в ведомстве.
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