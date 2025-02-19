Пожар произошёл в подвале двухэтажного здания на улице Жакыпа Омарова в Астане. Помощь медиков потребовалась троим гражданам, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, в помещении располагалась костюмерная.

"Пожарные из задымлённого здания спасли троих человек. Ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров Причина случившегося устанавливается. Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам", - сообщили в ведомстве.