Трёх человек осудили за сводничество в Шымкенте
Все они работали в саунах.
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Суд в Шымкенте рассмотрел дело в отношении троих подсудимых — С., Х. и Ж., обвиняемых в организации притонов для занятия проституцией и сводничестве группой лиц по предварительному сговору, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что с 2024 по 2025 год С. и Х., работая администраторами в саунах по улице Сайрамской и проспекту Тауке хана, занимались подбором и предложением интимных услуг клиентам. За организацию встреч с девушками, оказывающими платные интимные услуги, они получали денежное вознаграждение. К одной из таких сделок был привлечён и технический сотрудник Ж.
Собранные доказательства подтвердили вину всех троих. Сторона обвинения настаивала на лишении свободы, защита просила о более мягком наказании.
Суд признал подсудимых виновными. В качестве смягчающих обстоятельств учтены чистосердечное раскаяние и наличие у Ж. двух малолетних детей. Отягчающих факторов не выявлено.
Приговором суда С. и Х. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Ж. — 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
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