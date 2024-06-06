Трёх человек на катамаране унесло течением в Боровом
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
61Фото: МЧС
Поездка на катамаране в Акмолинской области едва не обернулось трагедией для троих молодых парней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как отметили в ведомстве, молодые люди далеко отплыли от берега озера Боровое и из-за повышения ветра не смогли самостоятельно добраться обратно.
К ним на помощь пришли Акмолинские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег.
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