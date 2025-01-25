Трёх человек эвакуировали в мороз из неисправного автомобиля в Павлодарской области
Людей доставили в ближайший пункт обогрева.
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
102Фото: иллюстрация drive2.ru
Сотрудники МЧС эвакуировали трёх человек из неисправного автомобиля в мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл в Павлодарской области, вблизи села Шарбакты на трассе "Омск-Майкапчагай".
"Легковой автомобиль не смог продолжать путь из-за неисправности двигателя. Водитель обратился за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС эвакуировали в ближайший пункт обогрева села Шарбакты двух пассажиров и одного водителя. Для путников совместно с акиматом было организовано горячее питание", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
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