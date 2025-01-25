Сотрудники МЧС эвакуировали трёх человек из неисправного автомобиля в мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл в Павлодарской области, вблизи села Шарбакты на трассе "Омск-Майкапчагай".

"Легковой автомобиль не смог продолжать путь из-за неисправности двигателя. Водитель обратился за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС эвакуировали в ближайший пункт обогрева села Шарбакты двух пассажиров и одного водителя. Для путников совместно с акиматом было организовано горячее питание", — говорится в сообщении.