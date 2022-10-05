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Вчера, 22:54
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Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды
Трупы 33-летней женщины и её семилетней дочери обнаружили в лесопосадке у посёлка Актас близ Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Трупы обнаружены 24 сентября около 16:00. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 2, 3 УК РК.
В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Полицейские проводят расследование.
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