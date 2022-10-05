Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды

Фото: BaigeNews.kz

Трупы 33-летней женщины и её семилетней дочери обнаружили в лесопосадке у посёлка Актас близ Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Трупы обнаружены 24 сентября около 16:00. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 2, 3 УК РК.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Полицейские проводят расследование.