Трупы двух человек нашли в Шымкенте

Фото: elements.envato.com

Вечером во вторник, 7 марта, в доме по улице Абдирова в Шымкенте обнаружили тела двух человек - 19­64 и 1963 годов рождения, передаёт BaigeNews.kz. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

"Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение монтажа газовых приборов. Договор на ТО по ВДГО отсутствует. Объяснительную записку писать оказались", - говорится в сообщении.

Причины несчастного случая выясняются.

К слову, это уже третий случай за два мартовских дня. Четыре смерти зафиксировали в ДП Шымкента.