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elements.envato.com Сегодня, 10:33
301
Сегодня, 10:33
301
Фото: elements.envato.com

Трупы двух человек нашли в Шымкенте

Вечером во вторник, 7 марта, в доме по улице Абдирова в Шымкенте обнаружили тела двух человек - 19­64 и 1963 годов рождения, передаёт BaigeNews.kz. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

"Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение монтажа газовых приборов. Договор на ТО по ВДГО отсутствует. Объяснительную записку писать оказались", - говорится в сообщении.

Причины несчастного случая выясняются.

К слову, это уже третий случай за два мартовских дня. Четыре смерти зафиксировали в ДП Шымкента.

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#угарный газ #смерть #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:33
301
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