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Сегодня, 10:33
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301Фото: elements.envato.com
Трупы двух человек нашли в Шымкенте
Вечером во вторник, 7 марта, в доме по улице Абдирова в Шымкенте обнаружили тела двух человек - 1964 и 1963 годов рождения, передаёт BaigeNews.kz. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
"Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила нарушение монтажа газовых приборов. Договор на ТО по ВДГО отсутствует. Объяснительную записку писать оказались", - говорится в сообщении.
Причины несчастного случая выясняются.
К слову, это уже третий случай за два мартовских дня. Четыре смерти зафиксировали в ДП Шымкента.
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