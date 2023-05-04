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  • Трупный запах в Алматинской области: работу скандального завода приостановили
almaty.tv Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30
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Фото: almaty.tv

Трупный запах в Алматинской области: работу скандального завода приостановили

Работу завода по переработке овечьих шкур в селе Енбекши Алматинской области приостановили. Накануне жители жаловались, что задыхаются от трупного запаха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Проблемой заинтересовались специалисты санэпидконтроля. Они провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. Теперь судьба предприятия зависит от результатов лабораторного исследования.

"Работа завода остановлена. Печь и прочая техника не работают. Мы провели мониторинг, измерили атмосферный воздух. Разрешения от нашей районной администрации не было. Теперь предпринимателю надо получить разрешение, либо им следует закрыть этот завод и переехать в другое место", - сказал начальник отдела санитарно-эпидемиологического контроля Карасайского района Ернур Курабаев.

Выяснилось, территорию с июня прошлого года арендует частная компания. Предприниматель планировал запустить инновационный проект по выпуску белковых протеинов для животных.

"Мы собирали всё это всю зиму, но как только идёт дождь или теплеет, начинает вонять. У нас есть ветеринарная инспекция, дезинфекция. Вся шкура хранится только на складе. Пришлось сюда привезти все, поэтому и стоит запах. Понимаю, недочётов много", - признался замдиректора "Бату Агро" Ерзат Рахымжанов.

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Сегодня, 22:30
188
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